Ducati Multistrada V4, avventura sulla Via della Seta

Alla scoperta della Cina, della sua cultura millenaria e dei suoi territori sterminati . E quale moto migliore per esplorarla se non la Ducati Multistrada V4 ? La sontuosa Adventure Tourer con motore 4 cilindri vanta una robustezza e unʼaffidabilità eccezionale, tanto da prevedere intervalli di manutenzione fino a 60.000 chilometri , e il cambio dell’olio è proposto ogni 15.000 chilometri!

Il Paese della Grande Muraglia e la moto di Borgo Panigale sono i protagonisti del documentario “Ducati Multistrada V4 Silk Road Grand Tour”. Unʼavventura affascinante e più di 10.000 chilometri lungo la storica Via della Seta, quella che si aprì con il viaggio leggendario di Marco Polo nel XIII secolo e ripercorsa poi per secoli dalle carovane di mercati, soldati e viaggiatori. Il documentario è costato due mesi di riprese ed è suddiviso in 5 episodi, che saranno pubblicati a cadenza mensile sui canali digitali Ducati, incluso quello YouTube della Casa emiliana.

Il video rappresenta la prima puntata della serie, con Zhao Hongyi ‒ primo pilota cinese a completare la Dakar ‒ ad accompagnarci nello Xinjiang, la provincia più occidentale della Cina. La Multistrada V4 ha mostrato tutta la sua versatilità nei paesaggi diversissimi del grande Paese asiatico, attraversando 5 province fra le steppe della Mongolia Interna, il famigerato deserto del Gobi, le foreste pluviali tropicali dello Yunnan e la megalopoli di montagna di Chongqing. Un racconto affidato a piloti, ma anche cantanti, influencer e concessionari Ducati in Cina, che ha messo in mostra le qualità dinamiche e le potenzialità della Multistrada V4.

Tutto della Adventure Tourer Ducati sa di perfezione in fatto di mototurismo, dalle sospensioni elettroniche alla magnifica fluidità di erogazione del 4 cilindri Euro 5 di 1.158 cc, un motore leggero (pesa 66 kg) e compatto, forte di 170 CV di potenza a 10.500 giri e una coppia massima di 125 Nm a 8.750 giri. Prestazioni da vera sportiva, merito anche del cambio a 6 marce Quick Shift Up & Down, con frizione assistita. A listino in Italia, la Multistrada V4 è offerta in 4 versioni, con prezzi a partire da 18.990 euro.