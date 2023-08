Ducati Monster 30° Anniversario

Dal 1993 a oggi

Ne sono passati di anni dal lontano 1993, quando Ducati presentò questa naked, disegnata da Miguel Galluzzi, che nel mondo è stata venduta in più di 350.000 unità. Così a Borgo Panigale si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di preparare la versione limitata 30° Anniversario per soffiare sulle 30 candeline della Monster. Tra i tanti dettagli rappresentativi, Ducati le ha regalato la nuova livrea Tricolore 30° Anniversario, ma anche inediti cerchi color oro (appositamente realizzati) e forcelle Ohlins NIX30. Non è tutto, ma in generale sappiate che questa Monster peserà soltanto 184 kg (4 kg in meno rispetto alle altre), motivo per cui sarà la più leggera di sempre.