Ducati lancia lʼidea dei monopattini elettrici

Se togliamo il covid, uno dei trend topic dellʼinformazione dʼoggi riguarda i monopattini elettrici . Se ne parla in termini positivi, come alternativa ecologica per i nostri spostamenti, ma anche negativi per gli incidenti che causano e perché a Milano, ad esempio, sono state tolte tre licenze di sharing per cattiva gestione dei mezzi. Una soluzione però cʼè: il monopattino privato e Ducati è in prima linea nellʼofferta.

Dopo le moto, con le tante sorprese della Ducati World Premiere svelate nei giorni scorsi ‒ dalla Multistrada V4 alla nuova XDiavel fino alla Scrambler 2021 ‒ la Casa di Borgo Panigale non si fa mancare unʼampia gamma di e-scooter, cioè monopattini a batteria che propone come regali di Natale. A riprova di ciò, ecco la consegna gratuita a casa (oltre i 100 euro lo è sempre per Ducati) e la possibilità di reso dellʼacquisto fino al 31 dicembre. Vari i modelli proposti e che andiamo a scoprire, dal Pro-I Plus al Pro II al DC Air.

Ducati Pro-I Plus percorre fino a 25 km grazie alla batteria da 7,8 Ah. Ottimo per lʼuso cittadino dunque, ben equipaggiato con il suo display a LED integrato e la valvola di chiusura della gomma posteriore anti-foratura. Ha il telaio in lega di alluminio e una comoda pedana larga antiscivolo, eppure si può ripiegare facilmente per trasportarlo sui mezzi pubblici o in ufficio. La potente luce a LED frontale e la luce posteriore ne consentono l’utilizzo di notte e, quanto a sicurezza, ecco il freno elettrico anteriore sul manubrio e il freno a disco posteriore. Prezzo di 399 euro.

Il monopattino elettrico Pro II è ancora più potente, monta un motore brushless da 350W (potenza di picco fino a 550W) e una batteria da 7,8 Ah. La sua autonomia è leggermente superiore, arriva anche ai 30 km, grazie anche alla leggerezza del telaio in lega di magnesio. Le ruote tubeless anti-foratura sono da 10 pollici, contro quelle da 8,5” del modello Pro-I Plus. Anche per Pro II cʼè il freno elettrico anteriore e a disco posteriore e il semplice meccanismo per ripiegarlo. Il prezzo è di 549 euro.

Firmato Ducati Corse è poi il monopattino elettrico DC Air. Telaio in metallo e alluminio, dispone di tre livelli di velocità preimpostati e motore da 250W (brushless). Ha persino la funzione Cruise Control per tenere costante la velocità e rispettare quei limiti (6 km/h) che troppo spesso vediamo trascurati nelle nostre città. Il display integrato nel telaio gestisce l’accensione e lo spegnimento del monopattino, le luci e la velocità di utilizzo. Disponibile nei colori rosso o nero, costa 299 euro.