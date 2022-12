Ducati chiude in festa il 2022 e inizia il 2023 con Multistrada V4 Rally

In attesa della festa in Piazza Maggiore a Bologna (giovedì 15 dicembre), Ducati pensa anche agli sportivi diversi da quelli che amano le piste e i cordoli, e cioè i viaggiatori più esigenti, vocati allʼavventura, che in testa hanno i ghiacci di Capo Nord e le sabbie del deserto. Per loro nasce la Multistrada V4 Rally .

Una moto che è una inarrestabile compagna di avventure, concepita per il fuoristrada ma capace di offrire il massimo comfort in sella, perché ha più luce da terra e le sospensioni da 200 mm di escursione, più una modalità off-road dedicata. Ducati Multistrada V4 Rally è una vera globetrotter ed è una delle novità più attese del 2023 di Borgo Panigale, a febbraio la troveremo già nelle concessionarie. Grazie alla funzionalità Autoleveling, lʼassetto è costante al variare della configurazione pilota, passeggero e bagagli. In ottica comfort anche le evolute luci Ducati Cornering Lights, che migliorano la visibilità notturna illuminando l’interno curva.

Ottimo anche il comfort per pilota e passeggero, con il parabrezza maggiorato in altezza e larghezza, il codino allungato e con l’attacco valigie arretrato per offrire maggior spazio nella zona gambe al passeggero. Altra grande novità è la strategia di deattivazione estesa del motore 4 cilindri, per la prima volta su una moto di serie e che, quando non serve in base alle condizioni di marcia, spegne la bancata posteriore del V4 anche in movimento. Le prestazioni del 1.2 restano eccelse: 170 CV e 121 Nm di coppia, con intervalli di manutenzione ogni 60.000 km e cambio olio ogni 15.000 (o 24 mesi). Il grande serbatoio da 30 litri garantisce poi una maggiore autonomia con un pieno.

Sulla Multistrada V4 Rally i cerchi a raggi sono alleggeriti e di serie sono il cavalletto centrale e le protezioni motore rinforzate. Sempre di serie il Cruise Control Adattivo e la funzione Minimum Preload, già introdotta su Multistrada V4 S, che consente al pilota di “abbassare” la moto nelle fermate e nella marcia a bassa velocità, riducendo al minimo il precarico dell’ammortizzatore. È inoltre presente il cruscotto TFT a colori da 6,5 pollici che offre la navigazione tramite l’app Ducati Connect. Tre le versioni e prezzi da 27.740 euro.

