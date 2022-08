Ds9 1.6 E-Tense Plug-in Hybrid, voilà l'ammiraglia di Macron: 5 metri di lusso, comfort, performance in salsa francese

Abbiamo messo alla striglia la Ds9 1.6 E-Tense Plug-in Hybrid, un'auto che per lusso, comfort e prestazioni lancia la sfida alle premium tedesche come la Mercedes Classe E, ma anche a fuoriserie come la Maserati Ghibli. Ma la Ds9 è anche in versione 4x4, con 360 cv in tre motori , un turbo benzina e uno elettrico, che agiscono sull'asse anteriore, più una seconda unità elettrica sul retrotreno, che assicura la trazione integrale. Non manca la versione "alla spina", una Plug-in Hybrid con una batteria ricaricabile di 11,9 Kwh, che consente di muovere gli oltre 19 quintali dell'auto a emissioni zero, per un'autonomia "virtuale" di circa 50 chilometri. Un colosso della strada amato anche dal presidente francese Emmanuel Macron che non vede l'ora di poter sfoggiare la versione limousine.

Veloci e silenziosi sul velluto

sempre e comunque sul velluto, soprattutto in autostrada

- Comfort e prestazioni da ammiraglia, guida e lusso da gran turismo, anche se a ricordarci ingombri e proporzioni ci pensano l'immancabile beccheggio in frenata e un certo rollio in curva, dove i quasi cinque metri di lunghezza e le circa due tonnellate di peso non si possono certamente nascondere sotto il tappeto, benché in Ds9 si viaggi. Dove i chilometri si aggiungono a chilometri e la ruote girano veloci e il motore quasi non lo senti, la "francesona" non teme confronti.

La 4x4 è davvero grintosa

con i suoi tre motori e i suoi 360 cv di potenza, lo scatto è bruciante con lo 0-100 in 5.6 secondi e un allungo infinito,

- Nella versione 4x4, la più performantefino 250 km/h. Il primo motore elettrico da 110 cv, integrato nella trasmissione del cambio automatico a 8 rapporti, insieme al termico turbo benzina spinge davvero forte, specialmente se settiamo in drive mode in sport. Poi ci pensa l'altra unità elettrica, che agisce sul posteriore, ad assicurare la trazione integrale laddove ce ne fosse bisogno.

L'accento cade sempre sul comfort

indicatori di direzione posteriori ai lati del lunotto, un omaggio alla storica "nonna" Citroën DS del 1955

- Insomma, una premium fatta con cura e con l'occhio sempre rivolto al comfort, con una ricerca maniacale del lusso e del pregio, a partire dagli, un'auto-icona a cui è ispirato il nuovo marchio nato 8 anni fa. Anche l'orologino digitale che ruota in consolle è un cammeo, omaggio ai fasti del passato.

Fari full led e un gioco di luci

versione base 1.6 turbo a benzina 224 cv che abbiamo provato

fascio luminoso orientabile, capace di seguire la strada in curva

una sequenza animata

- Tutto il resto è prestazioni e tecnologia, basate su una piattaforma, la EMP2, usata per le auto medie e grandi dell'ex gruppo PSA (oggi Stellantis, dopo la fusione con FCA), oggi anche elettrificata, che dà non poche soddisfazioni anche nella, capace di scattare da 0 a 100 in 8,3 secondi, con una velocità di punta di ben 240 km/h. Anche i passaggi di marcia sono fluidi e tarati sul comfort, come il, con i 6 proiettori full led che oltre a mettere tutto in chiaro, si esibiscono ina cominciare dal segno di benvenuto integrato nel sistema keyless entry.

Ds Active Scan = assetto assicurato

Ds Active Scan Suspension

telecamera frontale

modifica step by step la taratura e la risposta degli ammortizzatori

assetto giusto per ridurre ogni scossone

- Ma il vero fiore all'occhiello della Ds9 E-Tense è la, unache "vede" le eventuali asperità della strada davanti,a controllo elettronico e si prepara all'. Insomma, quando si dice assetto "alla francese", per la Ds9, sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Sempre a proposito di comfort, i sedili anteriori sono riscaldabili, ventilati e "massaggianti". Solo l'infotainment non ci è sembrato sempre all'altezza di un'ammiraglia di questa levatura e il cockpit centrale tuttofare a volte può distrarre.

C'è anche "alla spina"

Meglio lasciare il drive mode in Hybrid

cambio in Brake-mode

prestazioni e consumi

- Sul côté elettrificazione è ovvio che con una vettura di questa stazza non si può far molto affidamento circa i 50 chilometri promessi a emissioni zero.e consentire ai 12 kwh della batteria di fare semplicemente il loro mestiere: aiutare il motore termico. Se poi settiamo il, il freno motore recupererà tanta energia nelle decelerazioni e in discesa, migliorandonelle ripartenze.

Consumi e tempi di ricarica

12 km/l, con batteria carica

fasi di rigenerazione grazie all'inerzia

wall box da 7,4 Kw

un'ora e mezza

- Consumi che nella nostra prova si sono comunque avvicinati ai- appunto - e in modalità Hybrid, sfruttando cioè le. Per ricaricare la batteria la Ds9 ha bisogno di circa 6 ore nel box di casa ma con unae in corrente alternata, ce la caviamo con appenaper riportare gli 11,9 kWh a pieno regime.

Costi e prestigio

Dai 59mila euro

ai circa 72mila

l'ammiraglia di Monsieur Macron

- I prezzi?più spiccioli della Ds9 1.6 E-Tense PerformanceLine+della 1.6 E-Tense Rivoli+ 4X4, optional più/optional meno. Che non sono neanche tanti, per. La "francesona" sa il fatto suo e li vale tutti.