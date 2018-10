26 ottobre 2018 08:10 DS tra fascino contemporaneo e visione del domani DS 7 Crossback eletta Auto Europa 2019

Il fascino della DS 7 Crossback conquista la stampa specializzata italiana. Al bellissimo crossover francese è infatti andato il titolo di Auto Europa 2019 dellʼUiga, lʼUnione dei giornalisti italiani dellʼautomobile. È anche il primo veicolo del brand a proporsi, dalla metà del prossimo anno, in una veste ibrida elettrica: la DS 7 Crossback E-Tense 4x4.

Sotto il cofano della DS 7 ibrida operano il motore a benzina da 200 CV e due propulsori elettrici da 80 kW (pari a 109 CV), che lavorando simultaneamente erogano la potenza di 300 CV. Con la sua trazione integrale e il cambio automatico a 8 rapporti elettrico EAT8, la DS 7 Crossback E-Tense 4x4 sviluppa una coppia massima di 450 Nm, così da realizzare scatti da sportiva purosangue. Può andare anche a trazione interamente elettrica, e in questo caso percorre fino a 50 km a emissioni zero e alla velocità massima di 135 km/h. Quando la batteria è scarica o la motricità lo richiede, interviene il motore termico e in fase di frenata la batteria riesce a recuperare il 20% di energia.

Non è lʼunica risorsa elettrica in casa DS, che come annunciato al recente Salone di Parigi, entro il 2025 vuole avere lʼintera gamma elettrificata. Dopo la DS 7 toccherà allora alla DS 3 Crossback E-Tense debuttare sui mercati europei. Si tratta di una versione al 100% elettrica, con autonomia di marcia fino a 430 km nel ciclo medio europeo (Nedc). Le batterie si ricaricano in appena due ore con una presa a muro dedicata 32A e un caricatore da 6,6 kW, oppure in 8 ore con una presa classica da 8A.