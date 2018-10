Salone di Parigi, la Maison Citroen tra passato e futuro

Il richiamo dellʼalimentazione elettrica sarà fortissimo, perché Citroen ha annunciato che entro il 2025 il 100% della gamma avrà a listino almeno una versione elettrica. Non sorprende allora che il modello più atteso in questʼedizione del Mondial Auto 2018 sia la C5 Aircross Hybrid. Già il crossover è una novità da noi: lanciato in Cina (dove ha già conquistato 100 mila automobilisti), arriva adesso in Francia con prezzi a partire da 24.700 euro, e presto toccherà anche agli altri mercati europei. Prodotto in Francia, il nuovo C5 Aircross diventerà la bandiera del programma “Citroen Advanced Comfort”.