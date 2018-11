27 novembre 2018 08:50 DS 3 Cafè Racer, lʼomaggio dolce alle moto dʼantan Serie speciale della best-seller DS

Gli uomini amano “vestirsi” di tatuaggi, le automobili di grafiche speciali che ne mettano in risalto la personalità. Segno dei tempi, della nostra contemporaneità, che si avvale di simboli da esibire. Ed è per questo che, oggi, sempre più automobilisti si scelgono la macchina distintiva, che sia diversa dalle altre. Come la DS 3 Café Racer.

Ecco la DS 3 Cafè Racer Da video 1 di 18 Da video 2 di 18 Da video 3 di 18 Da video 4 di 18 Da video 5 di 18 Da video 6 di 18 Da video 7 di 18 Da video 8 di 18 Da video 9 di 18 Da video 10 di 18 Da video 11 di 18 Da video 12 di 18 Da video 13 di 18 Da video 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Si tratta dellʼultima creazione in edizione limitata del marchio DS Automobiles, punto di forza premium del gruppo Peugeot-Citroen. Lʼaspetto più caratterizzante della DS 3 Cafè Racer sta nel tetto color Crema Parthénon, sul quale, come fosse una “tela”, i creativi di DS Automobiles e del partner BMD Design hanno espresso i valori tipici delle café racer, le motociclette ormai classiche, ma in realtà intramontabili, che presero piede nella Swinging London degli anni 60. Sul tetto della vettura sono così state applicate decorazioni a mano, mentre vari badge su cofano, portiere e portellone richiamano lʼidentità di questa esclusiva serie speciale.