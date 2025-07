DR Automobiles investe sul futuro

Il territorio dove DR Automobiles da sempre accresce la propria realtà beneficerà del nuovo investimento. Le istituzioni locali hanno accolto con entusiasmo l’annuncio; il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha commentato così il nuovo piano del marchio molisano: "una notizia straordinaria che conferma la vitalità del nostro tessuto imprenditoriale e l’attrattività del Molise per investimenti industriali di rilievo”. Effettivamente questo annuncio arriva in un periodo in cui molte aziende italiane soffrono l’incertezza economica e il mercato dell'automobile è in contrazione da tempo. Dietro tutto questo c'è un'altra possibile chiave di lettura, che racconta di come per un brand sia fattibile crescere, innovare e creare lavoro rimanendo radicati nel proprio territorio.