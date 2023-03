Dieselgate: ICCT rileva in Italia 2,6 milioni di auto sospette per strani valori nelle emissioni di NOx

Su cosa si basa lo studio dell’ICCT

Le analisi sono state fatte su auto con motori diesel Euro 5 ed Euro 6 prodotte prima dell'adozione dei test in condizioni di guida reali (provvedimento ufficializzato nel 2017). Secondo l’ICCT, nel 77% dei test realizzati sono stati rilevati strani valori di emissioni di NOx, risultati che potrebbero far pensare all’utilizzo di un sistema di manipolazione installato sulla vettura. Nel 40% dei test si sono riscontrati valori estremi di emissioni di NOx, percentuale che dimostra la presenza sicura di un dispositivo di manipolazione proibito. Secondo lo studio, più di 200 modelli di veicoli testati hanno messo in evidenza emissioni di NOx elevate, superiori alla soglia definita “sospetta”, mentre 150 modelli hanno dato un riscontro negativo per emissioni superiori alla soglia definita “estrema”. Conclude l’ICCT, che dal 2009 al 2019, sono state vendute in Europa circa 53 milioni di auto diesel certificate Euro 5 ed Euro 6 e la maggior parte di esse è ancora oggi in funzione non rispettando i corretti parametri previsti sulle emissioni di NOx.