Hyundai Kona 2023

La Kona 2023 ha una lunghezza di 4.3 metri (17,5 cm in più rispetto al vecchio modello), un passo di 2.66 m (6 cm in più), una larghezza di 1.82 m (2,5 cm in più) e un’altezza di 1.57 m (cresciuta di 2 cm). Verrà proposta con diverse motorizzazioni affinché i clienti possano scegliere tra le varianti EV (standard o long-range), full-hybrid (HEV) e a combustione interna (ICE), oltre a poter optare per le versioni sportive N Line su ciascuna di esse.

Nell’abitacolo è presente il doppio schermo panoramico da 12,3 pollici, ma nella dotazione Hyundai offre anche la Digital Key 2 Touch, gli aggiornamenti OTA (Over-the-Air) e il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC).

Secondo quanto dichiarato dalla Casa coreana, la Kona elettrica avrà un’autonomia di 490 km (stimata nel ciclo WLTP) e molti elementi tipici, come la modalità di guida a un pedale (i-PEDAL), lo Smart Regenerative System, i deflettori attivi e il bagagliaio anteriore (frunk). Presenti anche la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), l’Head-up Display (HUD, l’electronic-Active Sound Design (e-ASD) e l’Eco Package.

Sul fronte della sicurezza la B-Suv coreana si avvale delle tecnologie Hyundai SmartSense e di una ricca proposta di sistemi ADAS, come il Forward Collision Avoidance Assist (FCA), il Blind-spot View Monitor (BVM), il Remote Smart Parking Assist (RSPA) e il Driver Status Monitor (DSM).