Debutta in Italia Ariya, il crossover tutto elettrico di Nissan

Il crossover Ariya , inedito e primo modello Suv/coupé del brand, è ora disponibile in prevendita. A trazione 100% elettrica, Ariya è proposto in tre versioni, con batterie da 63 kWh o 87 kWh , per soddisfare ogni tipo di esigenza. Prime consegne previste in estate .

Originalissimo nello stile, Nissan Ariya

ha i motori elettrici situati vicino agli assi anteriore e posteriore

ProPilot

display centrale da 12,3 pollici

, le batterie sottili, l’assenza del tunnel centrale e altri accorgimenti che hanno permesso di configurare un abitacolo molto spazioso e comodo. È un crossover compatto, non più lungo di 4 metri e mezzo, ma è decisamente allʼavanguardia quanto a tecnologie. Il(tipico delle Nissan) con Navi-link è in grado di adattare la velocità di Ariya in base alle circostanze esterne, cioè leggendo i segnali stradali e acquisendo dati dal navigatore. Ilsi accompagna poi a un Head-up display a colori, uno dei più grandi nel segmento.

Il ProPilot offre anche la funzione Park

e-Pedal Step

e-4ORCE a trazione integrale

Ariya 63 kWh Advance 2WD

Prezzi a partire da 50.500 euro

per parcheggi in automatico sicuri e precisi. Inoltre Ariya adotta lʼ, che permette di accelerare e frenare usando un solo pedale. Le modalità di guida sono tre sulle versioni a due ruote motrici, mentre sullasi aggiunge la quarta modalità Snow. Andiamo a scoprirle le tre versioni, partendo dalla: potenza di 160 kW/218 CV e coppia di 300 Nm, la velocità massima di 160 km/h e autonomia fino a 403 km nel ciclo combinato WLTP.

Ariya 87 kWh Evolve 2WD

Prezzi da 60.100 euro

Ariya e-4ORCE 87 kWh Evolve AWD

Prezzi da 63.500 euro

Ionity

accresce lʼautonomia di marcia con singola ricarica fino a 520 km (ciclo combinato WLTP). La potenza è maggiore, 178 kW/242 CV, ma la coppia è la stessa da 300 Nm, come pure la velocità massima di 160 km/h.. Al top di gamma la: potenza di 225kW/306 CV e una coppia di 600 Nm, per una velocità massima di 200 km/h e autonomia fino a 493 km.. Fino al 30 giugno chi sottoscrive un contratto di acquisto di Ariya avrà incluso nel prezzo un abbonamento di un anno al circuitoper ricariche ultrarapide al costo di 0,30 €/kWh, molto competitivo. Per tutte le informazioni il link utile è https://www.nissan.it/veicoli/veicoli-nuovi/prenota-ariya.html