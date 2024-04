Dalla Design Week agli showroom: Audi apre gli ordini per la Q6 e-tron

Elettrico senza pensieri

Con Audi Q6 e-tron, certificata carbon neutral, Audi si spinge oltre il prodotto offrendo ai propri clienti anche innovativi servizi volti a rendere il full electric sicuro, confortevole e senza pensieri. Grazie a "E-tron power on demand", fornito da E-GAP e incluso nella formula Audi Value Noleggio, i clienti sono svincolati dalla necessità di cercare una colonnina di ricarica perché possono usufruire di una "ricarica on demand on location" richiedendo l'intervento di un van per la ricarica in modalità fast tramite la geolocalizzazione in qualsiasi momento e situazione. Per chi invece deve recarsi per alcuni giorni in un luogo dove non sono presenti colonnine per la ricarica, Audi offre il servizio premium "e-tron switch". Si tratta di un'opzione che consente ai clienti di utilizzare per un massimo di 15 giorni all'anno, frazionabili in due periodi e rinnovati per ciascun anno di contratto, una vettura ibrida della gamma Audi per soddisfare tutte le esigenze di mobilità.