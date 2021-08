Dacia lancia la nuova Duster e la qualità tecnica sale

Il suo mantra è: soddisfare tutti. Sia chi vuole un modaiolo Urban Suv che si faccia apprezzare per la funzionalità di abitacolo e bagagliaio, sia chi vuole un affidabile e robusto Suv per affrontare ogni percorso e, in questo caso, proporsi anche a trazione integrale. E proprio grazie alla sua polivalenza, Dacia Duster si è ritagliato un ruolo importante sul mercato auto europeo nello scorso decennio.

Duster, gallina dalle uova dʼoro per Dacia (e Renault) Ufficio stampa 1 di 22 Ufficio stampa 2 di 22 Ufficio stampa 3 di 22 Ufficio stampa 4 di 22 Ufficio stampa 5 di 22 Ufficio stampa 6 di 22 Ufficio stampa 7 di 22 Ufficio stampa 8 di 22 Ufficio stampa 9 di 22 Ufficio stampa 10 di 22 Ufficio stampa 11 di 22 Ufficio stampa 12 di 22 Ufficio stampa 13 di 22 Ufficio stampa 14 di 22 Ufficio stampa 15 di 22 Ufficio stampa 16 di 22 Ufficio stampa 17 di 22 Ufficio stampa 18 di 22 Ufficio stampa 19 di 22 Ufficio stampa 20 di 22 Ufficio stampa 21 di 22 Ufficio stampa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lanciato nel 2010, Duster è stato scelto da quasi due milioni di automobilisti, contribuendo in maniera decisiva allʼaffermazione del marchio Dacia in Europa (per la gioia del gruppo Renault che con pochi spiccioli si è ritrovata in casa una gallina dalle uova dʼoro…). A settembre arriva la nuova generazione di Duster, già prenotabile, e in qualche concessionaria del gruppo è già visibile. Promette di migliorare in tutti i fondamentali tecnici e negli equipaggiamenti, con il nuovo cambio automatico a doppia frizione EDC (sul 150 CV turbo benzina 4x4) e versioni a due o quattro ruote motrici.

Nuova Dacia Duster svela anche qualche ritocco estetico e un assetto alzato fino a 217 mm da terra, per un look più concretamente da Suv. Apprezzabile la capacità di superare angoli dʼattacco fino a 30 gradi. Il suo design senza tempo si aggiorna nella griglia con luci a Led di nuovo disegno, mentre allʼinterno spicca la nuova console centrale con due distinti sistemi multimedia su schermo da 8 pollici. Equipaggiato con Media Nav, fornisce la navigazione e la connessione wi-fi tramite Apple CarPlay e Android Auto. Oltre al Park Assist, nuova Dacia Duster dispone del sistema Multiview camera con 4 telecamere per una visione a 360 gradi della vettura.

Confermata la versione a Gpl (molto richiesta in Italia), forte di 100 CV e per la quale Dacia ha aumentato del 50% la capacità del serbatoio. In alternativa ci sono pur sempre i tre motori a benzina da 90, 130 e 150 CV, questʼultimo disponibile anche in versione 4x4. Infine il classico motore diesel da 115 CV, a trazione anteriore o integrale. Allestimenti e prezzi ancora da definire.

Nello speciale motori anche la nuova Dacia Duster