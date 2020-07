Dacia Duster, il gpl mette il Turbo

Cʼè un dato, fra gli altri, che risulta esplosivo quando si parla di questo modello: con i due serbatoi pieni di benzina (50 litri) e gpl (33,6 litri), Duster ECO-G fa fino a 1.400 chilometri! Circa 900 a benzina e oltre 480 con il gpl. Un netto miglioramento rispetto al vecchio 1.6 aspirato a gpl, poiché questo 1.0 turbo fa 275 km in più. Inoltre corrono molte differenze fra le due motorizzazioni: la potenza del 3 cilindri 1.0 turbo perde qualche cavallo, ma aggiunge 14 Nm di coppia in più, soprattutto scendendo a 2.000 giri dai 4.000 del 4 cilindri 1.6. Ciò aggiunge prontezza di risposta a unʼauto che non brilla in prestazioni.

Con la nuova motorizzazione turbo Gpl, i progettisti Dacia (e Renault) dimostrano di non volersi cullare sui successi di Duster, nel 2019 lʼauto straniera più venduta dʼItalia con 43.000 unità (+58% sul 2018), e con le versioni a gpl che sono il 54% del mix di vendite (23 mila). Logico allora continuare sulla doppia alimentazione benzina/gpl, lʼelettrificazione può aspettare, ma non troppo se Dacia ha in cantiere un piccolo crossover elettrico per il 2021 (si chiama Spring).

I miglioramenti sono netti dal punto di vista dei consumi e in città lʼagilità primeggia (considerando che Duster è lungo 4,34 metri) sulle doti autostradali e di velocità. Efficiente anche il dato sulle emissioni di CO2, stimate nel 20% in meno rispetto al precedente 1.6 aspirato. A qualcosa però si deve rinunciare, questa versione di Duster ad esempio ha il cambio manuale a 5 marce, un rapporto corto che non aiuta molto nel comfort di viaggio. Bisogna salire infatti fino a 3.500 giri a 130 orari per cambiare bene e ciò fa sentire qualche rumorino di troppo allʼinterno.

Duster resta un buon crossover per famiglie con tanti impegni settimanali, dispone di un ottimo bagagliaio da 445 litri e, poi, il solo fatto che ha lʼalimentazione a gpl esclude lʼopzione per la trazione integrale. Dacia Duster Turbo ECO-G è oggi a listino a partire dai 14.150 euro della versione Essential. La differenza rispetto allo stesso motore 1.0 TCe 100 CV ma soltanto a benzina è di appena 350 euro. Un fatto sul quale meditare…