Dacia Jogger, il concetto di versatilità spicca le ali

Pratico, funzionale, ideale per le famiglie, è una via di mezzo tra una station wagon e il monovolume ed è disponibile sia a 5 che a 7 posti . In arrivo in questi giorni nelle concessionarie italiane, Dacia Jogger promette di soddisfare ogni esigenza di spazio e conferma lʼimbattibile rapporto qualità/prezzo del brand di proprietà Renault.

Dacia Jogger è proposto con il nuovo motore turbo benzina da 110 CV e cambio manuale a 6 marce oppure in versione bifuel benzina/Gpl da 100 CV, particolarmente interessante in questo periodi di caro carburante. Con il doppio serbatoio di benzina e gas, Jogger ECO-G assicura un’autonomia fino a 1.000 chilometri. Nel corso del 2023 l’offerta di motorizzazioni sarà infine completata da una versione ibrida e-motor. A listino sono offerti tre allestimenti: Essential, Comfort e la serie limitata Extreme, per una palette di 6 colori di carrozzeria, tra cui lʼesclusivo Brun Terracotta.

Con un passo di ben 2,9 metri, Dacia Jogger ha un super bagagliaio da 708 litri nella versione a 5 posti, che sale fino a 1.820 reclinando la panca posteriore. Si va invece da 160 a 506 litri per la variante a 7 posti. Ingegnoso è poi il sistema di barre sul tetto modulabili, che in posizione longitudinale fungono da barre per il portabagagli, ma possono essere girate anche in trasversale e fungono in tal caso da portapacchi, in grado di sostenere fino a 80 kg (biciclette, sci). Un brevetto Dacia semplice ed economico.

Allʼinterno il Media Display conta a centro plancia sul touchscreen da 8 pollici orientato verso il conducente e la connettività è garantita sia con Apple che con Android (e naturalmente Bluetooth). Prezzi: Dacia Jogger costa a partire da 14.650 euro, la variante con tre file di sedili e 7 posti da 17.200 euro, ma si parte in questo caso dal livello Comfort.

Nello speciale motori anche il nuovo Dacia Jogger