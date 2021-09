Dacia Jogger, imbattibile per funzionalità e spazi interni

Benedetta flessibilità! Su una piattaforma produttiva unica, ma modulare, è possibile costruirvi sopra la Clio e la Dacia Sandero, la Renault Captur e, adesso, anche la Jogger . Il nuovo monovolume della Dacia , spazioso e versatile come pochi, nasce infatti dalla piattaforma CMF-B del gruppo Renault ed è lʼunico modello di questa nel segmento C.

Allo IAA di Monaco la Dacia Jogger fa la sua apparizione a Lake Camp, una suggestiva struttura flottante sullʼacqua, ma Dacia è presente con tutta la gamma anche a Konigsplatz, nel cuore della capitale bavarese. Parlando di Jogger dobbiamo parlare di “ibridazione”, ma non nel senso delle motorizzazioni ibride, perché invece mischia le qualità di più categorie di veicoli. Ha la lunghezza di una station wagon (4,55 metri), l’abitabilità di un monovolume grazie al passo favoloso di 2,9 metri, ma ha pure lʼassetto alto (200 mm da terra) di un Suv.

Una vettura familiare a 360 gradi, perché sa soddisfare tutte le esigenze in fatto di mobilità, anche quelle superlative relative al bagagliaio: 710 litri con 5 passeggeri a bordo! Ma visto che Jogger offre anche la terza fila di sedili e quindi due altri posti in più, allora in tal caso cʼè spazio solo per 160 litri. E se abbattiamo seconda e terza fila? Beh si arriva a 1820 litri e Jogger si trasforma in un furgoncino.

Quanto allʼibrido, nel senso del propulsore, cʼè per Jogger la versione bifuel benzina e GPL. In casa Dacia il gpl è sempre stato un valore aggiunto e questa versione ECO-G ha la modernità del motore 3 cilindri 1.0 turbo benzina TCe da 110 CV e del cambio manuale a 6 marce. Per i puristi del benzina cʼè il TCe 110 CV, ma per chi vuol attendere lʼibrido elettrico, ecco nel 2023 la versione “e-motor” con motore 1.6 benzina abbinato a due motori elettrici. A quel punto Dacia Jogger diventerà l’auto ibrida a 7 posti più accessibile del mercato!

Dacia Jogger sarà disponibile in prevendita da novembre e le prime consegne sono previste allʼinizio del nuovo anno. Ci sarà la serie di lancio limitata “Extreme”, caratterizzata nel senso dellʼoutdoor per le barre sul tetto, l’antenna shark e gli ski di protezione in tinta Grigio megalite. Prezzi ancora non definiti, ma la competitività è assicurata.