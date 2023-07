Custom no stress! Royal Enfield Supermeteor 650

Una cruiser affascinante E’ quello che abbiamo apprezzato di più nella nostra prova su strada della Royal Enfield Supermetor 650. La “nostra” era nera come la notte con qualche cromatura, ma senza esagerare… Quello che ci vuole per far voltare i passanti sul marciapiede, ma senza esagerare perché la Supermeteor si fa notare, ma si guida facile, come un antistress. Una cruiser di media cilindrata che va a riempire il vuoto lasciato dalle custom giapponesi che spopolavano negli anni ’90, come l’Honda Shadow e la Yamaha Dragstar solo per citare due nomi. Con la Supermeteor, Royal Enfield reinterpreta quel filone e lo fa bene mescolando stile classico a una meccanica semplice e affidabile. Il risultato è una cruiser di fascino con un prezzo d’attacco che sfiora di poco i 7000,00 euro.

Le caratteristiche tecniche in sintesi Questi gli ingredienti della ricetta Supermeteor che si è rivelata una moto sì di media cilindrata, ma capace di pensare in grande e in sella è intuitiva e amichevole. Casa ufficio, fine settimana o viaggio delle vacanze… La parola d’ordine salendo in sella è sempre versatilità perché la Supermeteor è capace di adattarsi a ogni utilizzo. Con i suoi 47 cavalli e 52Nm di coppia a 5650 giri/minuto, distribuzione 4 valvole per cilindro abbinati a un cambio 6 rapporti e frizione in bagno d’olio, incorniciati da un telaio tubolare in acciaio riprogettato per lavorare al meglio con le ruote da 16 pollici la posteriore e 19 pollici l’anteriore.