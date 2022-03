Cupra, test in Lapponia per Born e Formentor VZ5

O quasi, perché da queste parti ci si viene o per scoprire la leggenda di Babbo Natale o per testare le auto nel più duro degli habitat: ghiaccio, neve, temperature a 20 gradi sotto zero. Le Case auto di solito mettono alla frusta i loro veicoli a trazione integrale, ma nel caso di Cupra Born e Formentor VZ5 anche lʼaffidabilità del powertrain elettrico.

Cʼè un pregiudizio da sfatare, quello per cui le auto a batteria non vanno bene col freddo, addirittura non partono. Un poʼ di fondamento cʼè: è chiaro che

con temperature rigide le batterie hanno una resa inferiore

Lapponia finlandese

, ma ormai la tecnologia dei veicoli BEV è così evoluta che anche al freddo ci si può adattare, purché si conoscano le caratteristiche di questo tipo di alimentazione. Immerso nella foresta della, con 17 ettari di piste, il Rovaniemi Driving Center ha esaltato le capacità e le doti tecniche delle due auto spagnole, salite fino agli estremi del Polo per scoprire la resa sulle superfici scivolose, a basso attrito, dovʼè facile il rischio di pattinamento.

In particolare sorprende Cupra Born , che è una compatta 5 porte, con un assetto meno performante del Suv Formentor. Di varianti Born ne offre diverse: da 150 CV (110 kW) o 204 CV (150 kW) che forniscono energia alle ruote posteriori, ma anche una

versione e-Boost che sviluppa fino a 231 CV di potenza (170 kW)

pompa di calore opzionale

e può montare pacchi batteria da 58 e 77 kWh, per unʼautonomia di 420 o 548 chilometri, rispettivamente. La versione e-Boost è dotata di controllo dinamico dellʼassetto DCC Sport, dellʼESC Sport (disattivabile) e dello sterzo progressivo. Monta pneumatici più larghi, da 20 pollici, come anche Formentor VZ5, e unaper ottimizzare lʼautonomia in condizioni di freddo estremo.

Stesse dotazioni tecniche ma in più il telaio pluri-regolabile e il

motore 5 cilindri 2.5 turbo benzina per Cupra Formentor VZ5

390 CV di potenza

Torque Splitter

modalità Drift

, un Suv sportivissimo con i suoi(287 kW) e 480 Nm di coppia. Come sulle Audi più avanzate, integra la tecnologiaper la ripartizione dinamica della coppia, aumentando così l’agilità. Il sistema differenziale trasmette poi la trazione su ciascun lato dell’asse posteriore del veicolo, cioè tra le ruote posteriori destra e sinistra. E poi il Suv ibrido plug-in ha la, che permette di sprigionare tutto il suo carattere fuori dalle strade pubbliche, regalando emozioni e aumentando il piacere di guida.