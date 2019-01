Competition, le nuove espressioni di BMW M2 e M5

In queste immagini vediamo le due vetture prestazionali della gamma BMW. La M2 Competition monta il 6 cilindri in linea 3.0 da 410 CV e 550 Nm di coppia massima, lo stesso motore delle BMW M3 e M4. Riesce a fissare sullo 0-100 km/h un tempo di 4,2 secondi, fenomenale per unʼauto di serie. Ha il cambio a doppia frizione M DCT, ma se si opta per il cambio manuale lʼaccelerazione sale a 4,4 secondi. La struttura dellʼauto è in fibra di carbonio rinforzata, che aumenta la rigidità della coupé, e innovativi si presentano anche i sistemi di raffreddamento e scarico. La M2 Competition dispone di tutti i pacchetti sportivi M ed è proposta nel colore esclusivo di carrozzeria argento Hockenheim.