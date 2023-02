Citroën Oli, nuova idea di auto elettrica

Oli bada all’essenziale Così, come già mostrato con il progetto Ami, lo scopo del Costruttore francese è, anche in questa occasione, offrire praticità e massima fruibilità all’utente dell’auto elettrica. Oli è una crossover compatta con un peso di poco superiore ai 1.000 kg e offre un’autonomia dichiarata di 400 chilometri, con un prezzo di listino stimato in una cifra di circa 25.000 euro. Il contenimento del peso è stato fortemente voluto per ridurre i consumi di corrente e sfruttare al meglio la capacità della batteria (Oli ha un accumulatore di 40 kWh). Per contenere il peso utilizza materiali innovativi per la carrozzeria e per gli interni, ad esempio il tetto e i rivestimenti del bagagliaio sono di cartone alveolare riciclato, i sedili sono costituiti da un telaio tubolare e hanno un’imbottitura traforata, mentre i pannelli delle portiere non sono rivestiti ma adottano una rete e un bracciolo morbido.

Ufficio stampa Citroën

Ricorda la Ami Quando si guarda da fuori, non si può negare la sua originalità e non si può dimenticare la Ami. Risaltano all’attenzione le luci anteriori e posteriori uguali, stesso discorso per i paraurti. Dietro ha i montanti molto spioventi che danno vita a una zona di carico simile a quella dei pick-up. Le portiere non hanno i finestrini elettrici, mentre il parabrezza verticale è una soluzione che aiuta a difendersi dal caldo estivo (secondo quanto dichiarato dagli uomini Citroën). Il profilo invece fa bella mostra di sé attraverso i cerchi in lega leggera nella loro area interna, mentre esternamente sono in acciaio.

Ufficio stampa Citroën