Citroën alla prova con il Suv C5, Malaguti con le novità 2023

La prova dell'ammiraglia Citroën

Abbiamo provato la nuova Citroën C5 Plug-in Hybrid, l'ammiraglia del Marchio francese del gruppo Stellantis. L'abbiamo trovata un'auto comoda, spaziosa, versatile e indovinate un po'? E' anche "ricaricabile", grazie al generoso motore elettrico da 81,2 kW (110 CV), capace di garantire silenzio ed emissioni zero per circa 55 km, con una velocità di punta (a batteria) fino a 135 km/h. Ci ha trasmesso un'esperienza di guida molto fluida, come deve essere per un brand che ha fatto e fa del comfort assoluto il suo mantra, ma il powertrain 1.6 turbo da 180 CV (spalleggiato dall'unità elettrica integrata nel cambio automatico a 8 rapporti) sa il fatto suo anche quando scatta la voglia di pestare forte sull'acceleratore. Col selettore in modalità sport la Citroën C5, all'occorrenza, sa pure sfoderare gli artigli e la cavalleria complessiva da 225 CV, spinge fino a oltre 220 km/h, con uno 0/100 km/h di tutto rispetto, che ferma il cronometro su 8,3 secondi grazie ai 360 Nm di coppia. La versione della Citroën C5 che abbiamo provato è la 1.6 Hybrid 225 Shine Pack EAT8, model year 2022, aggiornata a inizio 2022 soprattutto nel frontale ma con notevoli miglioramenti anche negli interni, curati e spaziosi, tanti i portaoggetti e morbidi i sedili, materiali di pregio, degni del prestigioso Brand francese. L'ultimo restyling è evidente a partire dall'infotainment, con il moderno touchpad da 10,2 pollici e il pratico selettore al posto della tradizionale leva del cambio. Gli ADAS sono di tipo 2 ma solo nelle versioni full optional e la maggior parte resta a pagamento. A tal proposito, la 1.6 Hybrid 225 Shine Pack EAT8 Plug-in Hybrid del nostro test drive costa 48.600 euro ma per una 1.2 PureTech 131 CV Live a benzina ne bastano 30.000, mentre per la 1.5 BlueHDi 131 CV Feel EAT8 a benzina ne occorrono 35mila .