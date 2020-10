Citroen, è… “Time to be my Ami”

Citroen sbarca alla Milano Design City con la sorpresa, ma sarebbe meglio definirla rivoluzione, della Ami . La piccola city car elettrica, guidabile fin dai 14 anni dʼetà, sarà visibile fino allʼ11 ottobre allo Spazio Quattrocento di via Tortona 31. Il locale è stato allestito insieme al Centro Stile Citroen di Parigi allʼinsegna dello slogan “ Time to be my Ami ”.

Perfettamente a suo agio nel tempio del design metropolitano, Citroen Ami è davvero una vettura anticonformista e rivoluzionaria. Con i suoi due posti, la trazione 100% elettrica con autonomia di circa 70 km, la lunghezza di appena 2,4 metri e le due portiere che si aprono una in un senso e lʼaltra nel senso opposto, Citroen Ami sovverte i codici tradizionali dellʼautomobile. Come già fatto altre volte in passato. Se si vuol stravolgere il nostro modo di spostarci in città, questo è il veicolo giusto e a Parigi è già partito il servizio di sharing. E chissà che la Milano Design City non possa aprire le porte del servizio anche in Italia…

L’allestimento “Time to be my Ami” allo spazio di via Tortona mette in scena due versioni dellʼauto ‒ Pop e Vibe ‒ e vari prodotti della collezione Lifestyle in taglia XXL. Entrando, il visitatore ha davanti una Ami di dimensioni reali ma inserita in una scatola XXL per modellini in miniatura, un contrasto provocatorio tra l’oggetto reale e il giocattolo a disposizione di tutti. E guidabile, soprattutto, perché Citroen Ami ha cerchi da 14 pollici (quindi automobilistici) e spunta un raggio di sterzata di soli 7,2 metri. Lʼenorme presa di corrente sopra un comodo divano da 15 metri rammenta poi a tutti la praticità dellʼalimentazione elettrica e la facilità della ricarica.

Allo Spazio Quattrocento ci sono poi 6 pannelli alternati da schermi che spiegano il claim “Time to be…”, indicando le 6 qualità di Ami: Small, perfetta per la mobilità urbana grazie alle sue dimensioni ultra compatte; Electric e accessibile anche senza patente; Free per le diverse formule di utilizzo; Simple, con un’autonomia di 75 km si ricarica in 3 ore da una presa di corrente standard; You, grazie alle possibilità di personalizzazione con il kit “Do it Yourself”; Ami a concludere un’esperienza cliente 100% online.