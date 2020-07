Citroen stupisce tutti con la nuova generazione di C4

Basta uno sguardo per capire che tutto è cambiato. La nuova berlina compatta Citroen C4 (il nome è lʼunica cosa che resta) è stata reinventata da capo a piedi. La carrozzeria è stravolta, la silhouette è alta e slanciata e dà lʼidea di una coupé a 5 porte. E poi cʼè tanta tecnologia in più e una versione ë-C4 al 100% elettrica .

Con la Nuova C4 la Casa francese dimostra di avere ancora a cuore i segmenti tradizionali e non guardare soltanto ai Suv. Lʼimmagine energica della vettura fa però capire come molte abitudini di guida possono essere proposte anche su vetture più classiche, come lʼassetto rialzato, le grandi ruote da 18 pollici e il portellone dalla duplice anima: funzionale e aerodinamica. Cʼè anche la nuova firma luminosa a V a LED anteriore e posteriore, mentre per la maggior personalizzazione sono possibili 31 combinazioni di tinte e Pack Color all’esterno e 6 ambienti interni.

Varia la scelta di motorizzazioni: la trazione elettrica è il fiore allʼocchiello di una gamma che comprende comunque i PureTech benzina e i BlueHDi diesel. Lʼelettrica sviluppa una potenza di 100 kW (136 CV) e una coppia di 260 Nm disponibile istantaneamente, così che l’accelerazione sullo 0-100 avviene in 9,7 secondi (in modalità Sport) e la velocità massima è di 150 km/h. Citroen ë-C4 ha un’autonomia di 350 km e con la ricarica veloce le basta mezzʼora per ottenere lʼ80% di pieno dʼenergia. Quanto alla marcia, ecco il vanto delle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi, già viste e collaudate con successo su C5 Aircross e fonte primaria del comfort di viaggio Citroen.

Comfort appunto, da sempre il motivo dʼorgoglio di ogni Citroen che si rispetti. Qui ci sono i sedili Advanced Comfort, super soffici, ma anche unʼabitabilità invidiabile nel segmento C, con tanti vani portaoggetti e lʼesclusivo Smart Pad Support, unʼanteprima mondiale che consente al passeggero anteriore di poggiare un tablet davanti a sé. Tra le tecnologie di guida (ce ne sono oltre 20) ecco l’Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di livello 2. Al massimo grado la connettività, con 6 tecnologie possibili. Una zona di ricarica per lo smartphone è aperta sotto la consolle centrale, dove ci sono pure due prese USB, di cui una di tipo C. Vedremo la nuova C4 a fine anno.