In giro per lʼUmbria con Citroen C5 Aircross

Lʼ Umbria è una delle prime regioni che riaprirà tutte le attività. Da giorni il covid fa registrare zero o scarsissimi casi e ciò fa ben sperare che si possa tornare presto alla normalità. Il turismo ha una funzione principe in Umbria , soprattutto in questa stagione che si presta alle lunghe passeggiate, anche in macchina alla scoperta dei borghi unici del “polmone verde” dʼItalia.

Citroen ci porta qui in uno dei suoi viaggi nel Belpaese. Partendo da Gubbio per lʼesattezza, nella splendida piazza dei Consoli, con quella C5 Aircross che è fatta per macinare chilometri in tutta comodità, lʼauto ideale per una vacanza in relax. Uno dei meriti più grandi del crossover francese è la piacevolezza del viaggio, la sensazione di comfort che si ha sia guidando che affrontando il percorso come passeggero. E dire che lʼUmbria ne ha di tratti misti fatti di curve e di colline da salire e scendere, come la gola del Bottaccione che da Gubbio porta alla Madonna della Cima.

La motorizzazione della nostra Citroen C5 Aircross è la turbodiesel BlueHDi 180 S&S EAT8, cioè 180 cavalli di potenza e cambio automatico a 8 rapporti, efficiente e performante. Con lʼauto saliamo fino a Gualdo Tadino e all’eremo di Serrasanta a quota 1.348 metri.

Non è solo questione di sedili comodi, spaziosi e sapientemente imbottiti, ma anche di brevetti tecnici che portano Citroen sulla cima dellʼinnovazione. È il caso delle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi, che assorbono in modo impeccabile qualsiasi asperità del fondo stradale, anche le viuzze strette e pavimentate del centro storico. Pur a trazione anteriore, la C5 Aircross offre la miglior motricità possibile, grazie al sistema Grip Control che assicura la miglior aderenza.