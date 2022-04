Citroen lancia le C-Series per C3, C3 Aircross e C5 Aircross

Si caratterizzano così le Citroen C-Series , versioni che la Casa francese propone per la Nuova C3 , la C3 Aircross e il grande Suv C5 Aircross , questʼultimo anche con motorizzazione Hybrid Plug-In.

Collocate in mezzo agli allestimenti Feel Pack e Shine Pack, le C-Series intendono proporre tutto il comfort di cui, notoriamente, le Citroen sono portatrici (C sta per Comfort).

Sulla best-seller C3

Airbump laterali

vetri posteriori e il lunotto oscurati

prezzi in Italia da 19.050 euro

, il colore bronzo campeggia sugli, i profili dei fendinebbia e dei montanti posteriori, mentre i cerchi in lega da 16 pollici Matrix diamantati sono quelli eleganti del livello Feel. I plus sono i, i retrovisori ripiegabili elettricamente, gli alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali. Optional il tetto a contrasto Onyx Black o Opal White, per

Citroen C3 Aircross

è stato il primo modello a vantare un allestimento C-Series

prezzi che partono da 23.500 euro

, nel 2020, e ora si rinnova con i nuovi cerchi in lega da 16 pollici X Cross Diamantati. Il crossover si è sempre fatto apprezzare per la sua originalità, tanto che un cliente su 4 lo sceglie con carrozzeria bicolore, esaltata ora dal nuovo Pack Color Bronzo anodizzato. Tra le dotazioni standard ci sono il servizio Connect Box (chiamate di emergenza e di assistenza), il climatizzatore automatico, i retrovisori ripiegabili elettricamente, gli alzacristalli posteriori elettrici. A richiesta il Grip Control con Hill Assist, per

Il Comfort di Citroen C5 Aircross

C-Series

Connect NAV DAB

I prezzi di questo livello partono da 33.200 euro

mentre la versione ibrida plug-in costa da 44.600 euro

si esprime nell’abbinamento di serie tra le sospensioni idrauliche (Progressive Hydraulic Cushions) e i sedili Advanced Comfort in tessuto Nero e grigio (con effetto pelle nella parte alta degli schienali). Il Suv è un vero salotto e offre agli occupanti il piacere di un Connect Box per lʼassistenza, ilper la connettività dellʼabitacolo, con touch screen da 10 pollici che integra Android Auto e Apple CarPlay.