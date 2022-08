Citroen C3 Elle, il fascino della carrozzeria bicolore

Lo mostra la Citroen C3 , una delle auto straniere più amate dagli italiane (è seconda solo a Dacia Sandero in questo 2022), che da questo mese di agosto riorganizza la gamma e aggiunge la stilosa versione C3 Elle allʼapice dellʼofferta . Un fascino che ben si esprime nella carrozzeria bicolore e nei tocchi “Blue Silver Mat”.

La nuova gamma di Citroen C3 si compone di 4 allestimenti: You!, C-Series, Shine e appunto la Elle

PureTech 83 S&S

diesel BlueHDi 100 S&S

prezzo di listino che parte da 18.250 euro

. Ogni versione ha i suoi tratti distintivi ma lʼequipaggiamento è superiore alla media di segmento B fin dal primo livello. Disponibile nelle motorizzazioni benzina(anche per neopatentati) e, il primo allestimento You! può vantare di serie dotazioni quali l’Avviso di superamento involontario della carreggiata, la funzione Hill Assist, il rilevatore di stanchezza, il Regolatore e Limitatore di Velocità, a un

Con il

secondo livello C-Series

Di serie C3 Elle offre i 4 alzacristalli elettrici, i cerchi in lega da 17 pollici

si aggiunge il motore PureTech benzina da 110 CV e anche i cerchi da 16 pollici. Proprio questo brillante motore caratterizza la nuova versione C3 Elle, il cui tetto bianco o nero contrasta con 5 colori per il resto della carrozzeria. All’interno l’abitacolo è personalizzato con un ambiente specifico e raffinato, in tessuto Light Prussian Grey e Alcantara, mentre la plancia è arricchita da un sottile profilo blu metallizzato., i vetri posteriori oscurati e il volante in pelle con comandi radio.

Tra le dotazioni tech ecco il

Citroen Connect NAV

arriverà nelle concessionarie italiane da novembre al prezzo base di 22.750 euro

con radio DAB e touchscreen da 7 pollici e lʼopzione per la telecamera di retromarcia, lʼActive Safety Brake e i sedili riscaldati. Di serie la C3 Elle propone anche la ruota di scorta anziché il ruotino o il kit di riparazione pneumatici. Citroen C3 Elle è già ordinabile, ma. Se si opta per il cambio automatico, occorre aggiungere 1.500 euro.