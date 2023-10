Citroen ë-C3 2024: una “segmento B” elettrica al prezzo di 23.900 euro

A 21 anni dalla presentazione dell’iconica prima generazione, la C3 torna con l’ambizione di rivoluzionare il mercato nel suo segmento. E per farlo si presenta in versione 100% elettrica, ma soprattutto con un prezzo che partirà da 23.900 euro.

La Citroen C3 è il modello di maggior successo per la marca francese grazie agli oltre 5,6 milioni di esemplari venduti fin dalla presentazione nel 2002, di cui quasi un milione solo in Italia.

Una nuova spigolosa personalità Il design della nuova Citroen ë-C3 esprime al meglio la nuova identità della marca con un linguaggio stilistico ispirato al concept Citroen Oli presentato nel 2022. La carrozzeria diventa una crossover a ruote alte (è più alta di 10 centimetri, mentre la lunghezza aumenta solo di 1 cm arrivando a 4,01 metri) e ci sono volumi squadrati e linee verticali. La firma luminosa sia anteriore sia posteriore presenta su tre livelli con una barra verticale e due elementi orizzontali. Lo stile è inoltre enfatizzato da elementi esterni facilmente sostituibili, che prendono il nome di Color Clips e che permettono di personalizzare la propria vettura.

Spazio e comfort Gli interni sono progettati per garantire il proverbiale comfort di Citroen con un‘impostazione che punta alla razionalità. La plancia prevede uno schermo spostato verso il parabrezza che sostituisce il cruscotto ed è pensato come un head-up display. Il volante presenta un design particolarmente compatto, mentre la fascia inferiore della plancia è rivestita in tessuto. Al centro troviamo uno schermo touch da 10,25 pollici, disponibile con due versioni di software. Spaziosi per la categoria i posti posteriori, nei quali possono trovare posto comodamente passeggeri alti anche 1,85 metri.

Autonomia e prestazioni La Citroen ë-C3 è pensata per la città e i valori dichiarati dalla Casa sono in linea con questa impostazione progettuale. L’elettrica francese è spinta da un motore da 113 CV che le permette di raggiungere la velocità massima di 135 km/h (limitata per prolungare l’autonomia) e di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 11 secondi. La batteria al litio-ferro-fosfato da 44 kWh consente un’autonomia di 320 chilometri e può essere ricaricata dal 20% all’80% in 26 minuti.