CFMoto 700MT, è pronta per l'Italia

In sostituzione della 650MT è in arrivo anche per il nostro mercato la nuova adventur-tourer 700MT, che si preannuncia come una moto dal favorevole rapporto qualità-prezzo.

Una buona dotazione di serie CFMoto gode sempre più di una buona considerazione nel mercato del Vecchio Continente, che apprezza il design delle moto del costruttore cinese, così come la loro proposta tecnica e infine l’ampia capacità di utilizzo. La adventure-tourer 700MT è l’ultima arrivata nella gamma di CFMoto e sappiamo che avrà spazio anche nel nostro Paese. Si tratta della naturale evoluzione della precedente 650MT, già gradita per il design accattivante, ma la 700MT evolve rimarcando le caratteristiche della propria categoria. Così mette in mostra un abito con semi-carenatura, frontale appuntito, un serbatoio dalla forma vistosa e, spostandoci al posteriore, una coda dinamica condita da forme spigolose. Di profilo si notano le ruote da 17” che ospitano pneumatici da asfalto. Di serie la 700MT offre le luci full LED, un display TFT a colori dotato di connettività, presa USB doppia e parabrezza regolabile in altezza.

Ufficio stampa CFMoto

Caratteristiche tecniche Come per il modello che sostiuisce, la 700MT adotta un telaio in tubi d’acciaio, una forcella (non regolabile) a steli rovesciati da 43 mm e un mono ammortizzatore regolabile nel precarico della molla. Questo nuovo modello non varia neppure in alcune delle dimensioni più importanti, come ad esempio nell’altezza della sella a 82 cm, nell’interasse di 1.425 mm e nel peso di 218 kg. Per l’impianto frenante è stata adottata una coppia di dischi da 300 mm morsa da pinze radiali a 4 pistoncini e un disco da 240 mm con pinza a pistone singolo.

Ufficio stampa CFMoto