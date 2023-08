Cadillac Escalade IQ, anche lei è elettrica

Sarà venduta in Nord America a partire dal 2024, per le vendite in Europa al momento Cadillac non ha comunicato nulla.

Ha dimensioni notevoli È stata progettata sulla piattaforma Ultium del gruppo GM e mantiene in linea generale il design del modello con motore a benzina. Lungo 5.697 mm, ha una larghezza di 2.389 mm (calcolando anche gli specchietti) e un’altezza di 1.934 mm, con un passo di 3.460 mm. Cadillac ha però rivisto alcuni aspetti del design per abbassare (in questo caso del 15%) il coefficiente aerodinamico della Escalade IQ, che presenta un nuovo profilo anteriore e un design ritoccato in alcune sezioni della vettura, che monta nuovi cerchi da 24” su pneumatici da 35”. Guardandola davanti, si notano i fari a LED dalle forme nuove e dall’aspetto più “ammiccante” grazie anche a un’animazione scenografica che accoglie il guidatore quando si apre e si chiude la vettura. Inoltre, quando ci si avvicina all’auto con la chiave in tasca, la portiera del guidatore si apre automaticamente.

Ufficio stampa Cadillac

Salotto di lusso Lo show continua anche in abitacolo. Pensate che la plancia ospita una superficie fatta da display a Led curvi per un totale di grandezza pari a 55”. Come se non bastasse, al di sotto si trova un altro pannello da 11 pollici attraverso il quale si gestisce il climatizzatore e altre funzioni della vettura e non manca un pad per la ricarica wireless. L’Escalade ha un abitacolo funzionale per 7 passeggeri, per i quali si prevede anche un pacchetto esclusivo capace di alzare ulteriormente il livello di lusso e comfort. Si chiama "Executive Second-Row Seating": dedicato alla seconda fila dei sedili, offre ai passeggeri due schermi da 12,6” inseriti nei poggiatesta dei sedili anteriori, oltre a un terzo schermo centrale per gestire alcune impostazioni della climatizzazione, un tavolino ripiegabile, un doppio caricabatterie wireless per gli smartphone e porte USB-C e HDMI. La grandezza dell’Escalade si misura anche nella capacità di carico, che con tutte e tre le file dei sedili è di 670 litri, estendibile a 3.374 litri abbattendo gli schienali della seconda e della terza fila.

Ufficio stampa Cadillac

Powertrain e meccanica Cadillac Escalade IQ ha un pacco batteria da 200 kWh, con un’architettura da 800 Volt che favorisce quando possibile i tempi di carica. Nella condizione ottimale si possono ricaricare circa 160 km di autonomia in circa 10 minuti, collegandosi a una colonnina ultrarapida. I due motori elettrici offrono insieme una potenza di 750 CV e una coppia di 1.064 Nm, valori che si possono sfruttare anche nella modalità di guida più sportiva “Velocity Max”. Tra le performance spicca un’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in meno di 5 secondi e la capacità di traino che si attesta intorno alle 3,6 tonnellate. Il maxi Suv americano dispone anche di trazione integrale intelligente eAWD e di ammortizzatori Magnetic Ride Control 4.0, che lavorano insieme a sospensioni Adaptive Air Ride capaci di abbassare l’auto di 50 mm o alzarla di 25 mm a seconda della modalità di guida impostata. Sulla Escalade IQ ci sono anche le ruote posteriori sterzanti (utili viste le dimensioni della vettura) e l’Arrival Mode, sistema che le permette di muoversi in diagonale per uscire ancora più facilmente dai parcheggi stretti. Curiosando invece nell’insieme del mondo ADAS, figurano il sistema Blind Zone con sterzata d’emergenza alla frenata d’emergenza, il parcheggio automatico e (ciliegina sulla torta) il Super Cruise, il sistema di guida autonoma di livello 3 che utilizza sensori, radar e LiDAR per percorrere in autonomia oltre 600.000 km di strade registrate negli Stati Uniti e in Canada.