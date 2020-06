Brixton Crossfire 500 e 500X, sapore vintage

Stiamo vedendo tanti veicoli nuovi, alternativi, creativi in questo ritorno alla mobilità post-lockdown, eppure cʼè qualcuno che lancia invece la sfida allʼinsegna del vintage. È il caso di Brixton , costruttore di motociclette austriaco, che per la prima volta entra nel segmento delle 500 cc con le “classic cool” Crossfire 500 e Crossfire 500X .

Due moto che saranno tra le novità estive sul mercato italiano, accanto ai tanti e-scooter, monopattini, e-bike ormai dilaganti in tutta la penisola. La Crossfire 500 ha il motore più grande mai prodotto da Brixton, il bicilindrico 4 tempi raffreddato ad acqua di 486 cc e 35 kW di potenza (sono 48 CV), quelli giusti per adattarsi anche a chi ha la patente A2. Il target del brand resta quello giovanile (in gamma ci sono le Crossfire 125 e 200), cui propone ora una moto più grande ma dallʼagilità impressionante. Tipico del look è l’iconica X sul serbatoio.

La dotazione di serie include lʼABS, la luce diurna e le frecce a LED, per un prezzo di listino di 6.000 euro. Arriverà ad agosto e al suo fianco avrà anche la più sportiva versione Crossfire 500X, con pneumatici Pirelli in primo equipaggiamento e prezzo di 6.300 euro.

