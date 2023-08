Brand Experience Lancia: la base per il nuovo futuro

La concessionaria come un salotto elegante e accogliente

Il nuovo corso di Lancia consentirà al cliente di provare un’esperienza sempre più immersiva e premium: una volta entrato nella concessionaria inizierà il proprio viaggio alla scoperta del mondo Lancia. I nuovi punti vendita si sono trasformati in vere e proprie Boutique, caratterizzate da un linguaggio architettonico chiaro e armonioso e adottano un elegante totem in marmo italiano. Anche negli spazi interni tutto è pensato con l’eleganza tipica dello stile italiano e il cliente viene ricevuto in un’area di accoglienza dedicata a Lancia e chiamata “Sala”, dove ad attenderlo ci sarà un esperto del marchio. Tutti gli oggetti di arredo presenti all’interno sono frutto di una selezione accurata, che dimostra l'attenzione di Lancia per i dettagli e che offre un’autentica sensazione di home feeling, tipica di una casa italiana, che per l’occasione è stata impreziosita con materiali pregiati e adornata con alternanza di tonalità chiare e scure che mettono in risalto gli arredi firmati Cassina. I nuovi showroom Lancia si presentano, quindi, come veri e propri living room, salotti eleganti ed accoglienti, pensati per il benessere di coloro che li vivono, in perfetto stile italiano. Le vetture sono esposte al centro e l'intero ambiente è illuminato dalla luce naturale che entra dalle ampie finestre.