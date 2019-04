BMW Z4, progetto nuovo ma con ritorno al classico

Puntuale con la primavera, tornano le auto scoperte. Roadster, spider, cabriolet, lʼimportante è vivere la bella stagione col tetto abbassato. BMW coglie lʼattimo e lancia la nuova generazione della Z4 , erede della Z8 e che aveva presentato in autunno allʼultimo Salone di Parigi. Un progetto tutto nuovo, ma con un ritorno allʼantico: lʼelegante capote in tela .

La capote in tessuto (colori nero o antracite) è azionata elettricamente e in 10 secondi si apre o chiude, anche viaggiando fino ai 50 km/h. La roadster è equipaggiata con fari a LED di serie, mentre i fari a LED adattivi sono opzionali e hanno il vantaggio di seguire la direzione di marcia in curva. Nel design spicca il grande Air Breather posteriore, che ha funzioni aerodinamiche e di raffreddamento del vano motore. Allʼinterno spicca la nuova strumentazione che si snoda su due schermi: uno da 12,3 pollici e lʼaltro da 10,25.