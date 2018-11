6 novembre 2018 08:15 BMW X7, lʼimponenza si fa lusso e sportività Un modello inedito per il segmento F

Quando i numeri spiegano le cose, come una tabella, un grafico, un metro. Dici Suv e parli di veicoli funzionali, spaziosi, polivalenti, ma poi cʼè qualcuno che tracima e va “oltre”, come il maxi di categoria BMW X7. Un bestione di 5,15 metri (e 3,10 di passo) che la Casa tedesca lancerà nel 2019, pensato per il mercato americano, dovʼè anche costruito, ma che di certo attrarrà i tanti fan europei dei Suv BMW.

Le dimensioni… contano Ufficio stampa 1 di 23 Ufficio stampa 2 di 23 Ufficio stampa 3 di 23 Ufficio stampa 4 di 23 Ufficio stampa 5 di 23 Ufficio stampa 6 di 23 Ufficio stampa 7 di 23 Ufficio stampa 8 di 23 Ufficio stampa 9 di 23 Ufficio stampa 10 di 23 Ufficio stampa 11 di 23 Ufficio stampa 12 di 23 Ufficio stampa 13 di 23 Ufficio stampa 14 di 23 Ufficio stampa 15 di 23 Ufficio stampa 16 di 23 Ufficio stampa 17 di 23 Ufficio stampa 18 di 23 Ufficio stampa 19 di 23 Ufficio stampa 20 di 23 Ufficio stampa 21 di 23 Ufficio stampa 22 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lʼinedito BMW X7 è dunque il Suv ammiraglia del mercato, più grande sia dellʼX5 che del crossover sportivo X6. Ha un abitacolo “spaziale”, per la spaziosità delle tre file di sedili e per la qualità e il comfort delle poltrone e degli equipaggiamenti fatti per viaggiare in armonia. Un Suv lussuoso e con il plus dei contenuti tecnici senza eguali, tipo le sospensioni pneumatiche adattive, che variano lʼassetto da terra in base alla velocità, l’asse posteriore sterzante, il differenziale a controllo elettronico, le barre antirollio attive. Tra le dotazioni spiccano i fari LaserLight che proiettano il fascio di luce fino a 600 metri.

Ma torniamo allʼinterno del maxi-Suv, la cui seconda fila di sedili scorre per quasi 15 centimetri, aumentando così il comfort di chi vi siede. Anche chi sta sulla terza fila non se la passa male e ha pure le bocchette personalizzate del climatizzatore, che è predisposto per differenziare il clima su 4 zone! Volendo BMW offre pure un abitacolo a 6 posti, con due poltrone singole in seconda fila, che possono accedere ai due schermi da 10,25 pollici per lʼintrattenimento differenziato rispetto ai passeggeri della prima fila. E poi cʼè il diffusore di fragranze, il tetto in vetro con luci variabili e persino il portabicchieri climatizzato per non lasciare che le bevande diventino calde.

La versatilità è impressionante, quanto serve al mercato nordamericano: con 5 passeggeri a bordo ci sono comunque 750 litri di capacità del bagagliaio. Abbattendo la seconda fila si superano i 2.000 litri! La BMW X7 arriverà a marzo 2019, con motori 6 cilindri 3.0 benzina e diesel (da 340 e 265 CV), più la xDrive M50d da 400 CV. Marciando in modalità Sport e superando i 138 km/h, la vettura abbassa il baricentro di 20 millimetri, in automatico, per ottimizzare le prestazioni.