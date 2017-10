BMW X7, il super Suv che regala emozioni

Lʼaltra cosa sorprendente del nuovo BMW X7 iPerformance eDrive è che è trascorso meno di un mese per passare da prototipo a prossimo modello della gamma BMW. Al Salone di Francoforte vestiva ancora le spoglie del concept Suv e abbracciava un design degli interni futuristici (polvere negli occhi…), adesso sembra già pronto per salire le rampe della catena di montaggio e presentarsi il prossimo anno nelle concessionarie, “oltre” i già favolosi BMW X5 e X6. A Francoforte inoltre è stato esposto con la trazione elettrica eDrive, ovvero motore 4 cilindri biturbo benzina da 150 CV e propulsore elettrico che lavorano insieme per assicurare elevata efficienza, ma anche prestazioni degne del nome BMW.