Blindata nella Carolina del Sud Viene preparata nello stabilimento americano di Spartanburg, dove una linea di montaggio specializzata applica sulla nuova BMW X5 Protection VR6, le blindature in acciaio ad alta resistenza per la cellula passeggeri e i vetri di sicurezza. È strabiliante come sia davvero difficile, se addirittura impossibile, riconoscere il Suv tedesco dalla sua versione “non corazzata”, anche se l’attenzione potrebbe facilmente ricadere sulle doppie barre M nella griglia a doppio rene anteriore, sulle calotte degli specchietti M in nero lucido, sulle barre portatutto BMW Individual in Shadow Line lucide e le due coppie di terminali di scarico tipiche delle M.

Ufficio stampa BMW

Caratteristiche della blindatura Nello stabilimento di Spartanburg vengono sagomate le piastre stampate in acciaio ad alta resistenza, che successivamente vengono adattate alla forma della carrozzeria nella zona delle porte, del telaio laterale, del tetto e della paratia. Al posteriore viene introdotto anche un divisorio per il bagagliaio, sempre blindato, e uno scudo antischegge in alluminio per il sottoscocca, per la quale si può richiedere anche la blindatura estesa, così come anche per il tetto. Di serie c’è il serbatoio del carburante resistente alla fuoriuscita, con un involucro apposito che si chiude automaticamente dopo l'accensione per impedire l'uscita del carburante. Internamente la BMW X5 Protection VR6 può ospitare fino a 4 passeggeri e offrire un bagagliaio con un volume di carico di 500 litri, mantenendo sempre la strumentazione digitale da 12,3" e lo schermo dell'infotainment da 14,9" sotto un singolo pannello curvo.

Ufficio stampa BMW

Motore e dotazione La BMW X5 Protection VR6 è mossa da un motore di 4.4 litri V8 biturbo con impianto mild hybrid a 48 volt e potenza massima di 530 CV e 750 Nm di coppia. Questa unità consente al SUV tedesco di raggiungere una velocità massima di 210 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. L'assetto e l'impianto frenante sportivo sono stati adeguati al peso in più portato dalle applicazioni blindate, inoltre di serie c’è l'Adaptive M Chassis Professional con differenziale sportivo M e quattro ruote sterzanti. Tra le dotazioni si trova un sistema di interfono che permette la comunicazione da dentro l’abitacolo all’esterno e su richiesta si possono avere i lampeggiatori a LED nella griglia del radiatore, nella zona posteriore e sul tetto, dove trova posto l'antenna con ricevitore supplementare per la radio digitale. I primi esemplari di questa BMW X5 super blindata andranno in consegna nel mese di febbraio 2024.