BMW X2 xDrive25e, arriva la versione plug-in

La versione “alla spina” dà una nuova spinta alla gamma dellʼinedito modello, non solo dal punto di vista tecnico ma anche della sostenibilità. La BMW X2 xDrive25e consuma nel ciclo di prova UE appena 1,9 litri di benzina per fare 100 km, con emissioni di CO2 pari a 43 g/km. Siamo in pieno ecobonus da 4.000 euro (in caso di rottamazione), con lʼipotesi di salire a 8.000 euro se lʼincentivo statale in discussione alle Camere dovesse passare senza tetti sul prezzo. Dal punto di vista prestazionale, il motore elettrico dà il suo contributo evidente: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 6,8 secondi. Come una versione M Sport!

Il sistema ibrido plug-in della BMW X2 xDrive25e poggia su un motore 3 cilindri benzina 1.5 da 125 CV e su un possente motore elettrico da 70 kW (altri 95 CV), alimentato da una batteria agli ioni di litio di ultima generazione. Insieme il motore elettrico e quello termico sviluppano la potenza equivalente di 220 CV e una coppia di 165 Nm disponibile immediatamente alle ruote posteriori. Questa versione del crossover BMW ha il cambio automatico Steptronic a 6 rapporti e la trazione integrale specifica per la trazione ibrida.

Qualche distinguo la X2 ibrida plug-in lo propone anche esteticamente. Spunta un nuovo, elegante frontale senza fendinebbia, a sottolineare l’indole sportiva del modello, mentre i fari a LED si rafforzano con la luce integrata per il maltempo, che serve a migliorare la visibilità in condizioni meteo avverse. A listino da questo mese, la BMW X2 xDrive25e costa 47.250 euro.