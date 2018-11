BMW X2 M35i, il crossover col Dna M Sport

Lo scorso mese di marzo BMW allargò la famiglia di modelli X con lʼinedito crossover X2 . Un modello ben distinto, per personalità e carattere, dai due più classici Suv X1 e X3, perché i tratti sportivi di X2 inducono a parlare piuttosto di un crossover, un poʼ Suv e un poʼ Coupé. In sintesi, nuovo BMW X2 è da considerarsi uno Sports Activity Coupé .

Ma la storia è appena cominciata, perché per dare ulteriore grinta al loro nuovo modello, gli ingegneri BMW hanno sviluppato la versione “cattiva” M35i . Una vera sportiva di razza, con il Dna proprio dei modelli M Sport : motore potente, sospensioni evolute e anche un look particolare, che ben si estrinseca nel grande alettone posteriore e nel doppio terminale di scarico. Anche gli interni si distinguono: la BMW X2 M35i è la prima vettura della gamma BMW M con gli esclusivi sedili sportivi con supporto laterale (e disponibili in tre opzioni di colore).

Il motore di questo modello è un esuberante 2.0 Twin Turbo a benzina, vale a dire con doppio turbo-compressore. Sviluppa 306 CV di potenza e 450 Nm di coppia, così da staccare prestazioni inusuali per la categoria: 4,9 secondi bastano per passare da 0 a 100 km/h. Altro particolare sportivo di non poco conto è il differenziale M Sport sullʼasse anteriore, che esalta il comportamento di questa vettura con lʼassetto ribassato. La BMW X2 M35i dispone poi di trazione integrale xDrive e cambio Steptronic a 8 rapporti. Avviata in questi giorni in produzione, arriverà su strada a marzo 2019, giusto un anno dopo il debutto della prima X2.