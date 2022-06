BMW svela la Nuova X1 e la prima volta dellʼiX1 elettrica

Le altre motorizzazioni di BMW X1 saranno tutte mild hybrid a 48 Volt

iX1 xDrive30

due motori elettrici montati su ciascuno degli assali

da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi

, sia benzina che diesel con potenze da 150 a 218 CV, e non mancano le versioni dotate di trazione integrale xDrive. Di serie ci sarà per tutte le versioni il cambio Steptronic a doppia frizione e 7 rapporti. Nel corso del 2023 arriveranno anche due versioni ibride plug-in, ma dopo lʼesordio dellʼelettrica, precisamente il modellospinto da, che erogano una potenza combinata di 230 kW (pari a 313 CV), permettendo uno scatto. La trazione elettrica su ciascuno degli assali consente peraltro la marcia con le quattro ruote motrici.

La nuova generazione del Suv tedesco adotta il sistema operativo

BMW Operating System 8

Display Curvo

doppio schermo da 10,25 e 10,7 pollici

iX M60

, con, tante funzioni assistite di guida e parcheggio e ilche sʼintegrano in unʼunica grande consolle di controllo. Dotazioni degne del Suv top di gamma. Sempre di serie è il clima bizona e la presenza a bordo di ben 4 porte USB-C e due prese di corrente da 12 V, mentre a richiesta sono i sedili sportivi con regolazione elettrica e memorizzabile, supporto lombare con funzione di massaggio.

Il

sistema di navigazione BMW Maps

capacità del bagagliaio, che cresce fino a 540 litri con 5 occupanti

basato su cloud si avvale della funzione Augmented View. Cʼè anche una telecamera interna per scattare foto degli occupanti e inviarle allo smartphone del cliente, e inoltre sono disponibili una Personal eSIM progettata per la tecnologia mobile 5G, la BMW Digital Key Plus e la connettività tramite Apple CarPlay e Android Auto. Ultimo cenno alla, per un massimo di 1.600 litri abbattendo la seconda fila. Prezzi tutti da definire.