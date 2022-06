BMW iX M60, trazione elettrica in salsa sportiva bavarese

Sì perché la BMW M diventa elettrica , e tanti pregiudizi cadono come birilli. Con la nuova BMW iX M60 il brand M, cioè lʼeccellenza sportiva della Casa di Monaco, non soltanto entra nel campo dellʼauto elettrica, ma lo fa con un veicolo di grande funzionalità.

Insomma, siamo davanti a una nuova prospettiva. Con il suo maestoso Suv iX , il gruppo bavarese ci dice che trazione elettrica, dinamicità e versatilità dʼuso per famiglie possono andare dʼamore e dʼaccordo.

La BMW iX M60 diventa così la nuova ammiraglia tecnologica del gruppo

BMW i, BMW X e BMW M

guida autonoma di livello 3, connettività 5G

e unisce il meglio dei tre mondi. Il must della trazione integrale è in questo caso a gestione elettrica. E per confermare la sua leadership assume tutti gli highlight tecnologici su cui lʼindustria dellʼauto sta lavorando:, digitalizzazione, sostenibilità. In pratica una nuova concezione del lusso.

La nuova BMW iX M60 sviluppa una potenza di 455 kW (pari a 619 CV)

1.015 Nm in modalità Sport e 1.100 Nm con Launch Control attivato

, per una coppia massima neanche lontanamente comparabile con una vettura con motore endotermico:e assetto delle sospensioni specifico M, significa banalmente che siamo davanti al Suv più potente del mondo, capace di prestazioni in scatto e ripresa senza eguali! E senza emettere nellʼaria sostanze nocive. Per passare da 0 a 100 km/h servono a questa versione di BMW iX appena 3,8 secondi! Per una velocità massima che è limitata elettronicamente ai 250 km orari.

Lʼautonomia di marcia della BMW iX M60 raggiunge i 566 chilometri con una singola ricarica

BMW Operating System 8

la BMW iX M60 è fissata a listino da 140.000 euro

. Merito anche di una leggerezza inusitata per il grande veicolo, che si deve allʼampio uso di alluminio e di resine rinforzate con fibra di carbonio (CFRP), le stesse usate per sportive come la BMW M3 CSL. Inoltre la batteria ad alto voltaggio è posizionata in profondità nel sottoscocca, così da abbassare il baricentro del veicolo e garantire una distribuzione equilibrata del carico sugli assi e una maggiore maneggevolezza, anche in curva. In commercio con il nuovoe lʼapprezzato Display curvo che ottimizza la visione durante la guida,