BMW iX, il primo Suv nativo elettrico a novembre in Italia

Da qui al 2025 il Gruppo BMW spenderà 30 miliardi di euro per l’elettrificazione della gamma . Entro il 2023 saranno già 25 i modelli elettrificati, 13 dei quali completamente elettrici e in grado di coprire il 90% dei principali segmenti di mercato. Una spinta decisa che spiega il debutto a novembre del primo Suv nativo elettrico della Casa di Monaco: BMW iX .

BMW iX, Suv born electric Ufficio stampa 1 di 50 Ufficio stampa 2 di 50 Ufficio stampa 3 di 50 Ufficio stampa 4 di 50 Ufficio stampa 5 di 50 Ufficio stampa 6 di 50 Ufficio stampa 7 di 50 Ufficio stampa 8 di 50 Ufficio stampa 9 di 50 Ufficio stampa 10 di 50 Ufficio stampa 11 di 50 Ufficio stampa 12 di 50 Ufficio stampa 13 di 50 Ufficio stampa 14 di 50 Ufficio stampa 15 di 50 Ufficio stampa 16 di 50 Ufficio stampa 17 di 50 Ufficio stampa 18 di 50 Ufficio stampa 19 di 50 Ufficio stampa 20 di 50 Ufficio stampa 21 di 50 Ufficio stampa 22 di 50 Ufficio stampa 23 di 50 Ufficio stampa 24 di 50 Ufficio stampa 25 di 50 Ufficio stampa 26 di 50 Ufficio stampa 27 di 50 Ufficio stampa 28 di 50 Ufficio stampa 29 di 50 Ufficio stampa 30 di 50 Ufficio stampa 31 di 50 Ufficio stampa 32 di 50 Ufficio stampa 33 di 50 Ufficio stampa 34 di 50 Ufficio stampa 35 di 50 Ufficio stampa 36 di 50 Ufficio stampa 37 di 50 Ufficio stampa 38 di 50 Ufficio stampa 39 di 50 Ufficio stampa 40 di 50 Ufficio stampa 41 di 50 Ufficio stampa 42 di 50 Ufficio stampa 43 di 50 Ufficio stampa 44 di 50 Ufficio stampa 45 di 50 Ufficio stampa 46 di 50 Ufficio stampa 47 di 50 Ufficio stampa 48 di 50 Ufficio stampa 49 di 50 Ufficio stampa 50 di 50 leggi dopo slideshow ingrandisci

Già oggi cʼè a listino un altro Suv elettrico, ma BMW iX3 è una derivazione del noto X3, mentre lʼinedito iX spinge sul segmento delle auto a emissioni zero, esattamente come farà la berlina BMW i4, anchʼessa attesa per lʼautunno sulle strade italiane. Ma è solo lʼinizio, perché nellʼarco del decennio BMW si attende che metà delle sue immatricolazioni sia costituito da auto al 100% elettriche. Ma torniamo a iX, che esordirà in Italia nelle due versioni xDrive40 e xDrive50, entrambe quindi con la trazione integrale elettrica. La prima sviluppa una potenza di sistema di 240 kW (pari a 326 CV) e ha unʼautonomia di marcia di 425 chilometri; la più potente xDrive50 eroga 370 kW (523 CV!) e con una carica fa fino a 630 chilometri!

In seguito arriverà anche una versione iper-prestazionale, la M60 da oltre 600 CV, che è nel patrimonio genetico di BMW. Ma tutta la gamma del veicolo si muove nel solco dellʼeccellenza tecnica della Casa, disponendo di sospensioni pneumatiche di serie, di ammortizzatori a regolazione elettronica e dellʼIntegral active Steering. Il Suv nativo elettrico bavarese si avvale poi dellʼultimo sviluppo del software di gestione BMW Operating System 8, con un fantastico doppio schermo di bordo, da 12,3 e da 14,9 pollici, integrabili fra loro.

La trazione elettrica di BMW iX poggia su una batteria ad alta tensione che può ricaricarsi fino a 200 kW a corrente alternata DC sulla xDrive50 (150 kW sulla xDrive40). Significa che con 10 minuti di ricarica, il grande Suv premium assorbe lʼenergia sufficiente a percorrere 120 chilometri! E inoltre bastano 40 minuti per ottenere lʼ80% di ricarica delle batterie. I prezzi delle due versioni 40 e 50 partono, rispettivamente, da 84.000 e da 106.000 euro.