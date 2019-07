Granturismo 4 porte 10 luglio 2019 07:20 BMW Serie 8 Gran Coupé, apoteosi di stile Unʼammiraglia alternativa dal carattere sportivo

Da BMW ci si aspetta sempre, ogni primavera/estate, un paio di nuove sportive a tutto tondo che esaltino la proverbiale dinamicità del brand. Puntuale, ecco per il 2019 la nuova e bellissima Serie 8, Coupé e Cabrio, e anche in versione M ultra sportiva. A spiccare in questa gamma, però, è la carrozzeria 4 porte della Serie 8 Gran Coupe.

Una granturismo, soltanto a quattro porte e con un passo di 20 cm superiore alla Serie 8 Coupé; unʼammiraglia alternativa alle solite berline a tre volumi; unʼiperbole di stile, esclusività e aggressività. Sono tante le definizioni (tutte giuste!) che potremmo dare della BMW Serie 8 Gran Coupé, una sportiva con il baricentro basso, lʼassetto di una supercar e la potenza di motori a 6 e 8 cilindri che vanno da 320 a 530 CV. Niente mezze misure dunque, soltanto gli appassionati sportivi possono apprezzarne la qualità dinamica, con il plus dellʼaspetto emozionale che la vettura suscita.

Lʼaura di prestigio che avvolge la Serie 8 Gran Coupé combina però non soltanto il design e le motorizzazioni, ma anche la qualità dei materiali impiegati, perlopiù leggerissimi come lʼalluminio, il magnesio e la fibra di carbonio rinforzata. Gli interni poi sono spaziosi e sontuosi, da vera auto executive che accoglie ogni capriccio del manager di turno, con poltrone posteriori confortevoli e una climatizzazione distinta per quattro zone. Dʼaltronde in gamma BMW propone le due Serie 8 a due porte, la coupé e la cabrio, e la berlina ammiraglia Serie 7, quindi le alternative top di gamma non mancano.

La produzione è partita il primo luglio a Dingolfing, in Baviera, ma nelle concessionarie europee troveremo la nuova Serie 8 Gran Coupé a partire da settembre. Le tre motorizzazioni sono 6 cilindri turbo benzina da 340 CV, con trazione posteriore o trazione integrale xDrive, e turbodiesel da 320 CV solo a due ruote motrici. Il cambio è lʼautomatico Steptronic a 8 rapporti. Al top cʼè poi lʼ8 cilindri benzina da 530 CV della BMW M850i xDrive Gran Coupe.