BMW Serie 8, la Coupé accanto alle elettriche i8

Design mozzafiato anche per la nuova generazione di BMW i8 ‒ Coupé e Roadster ‒ le biposto elettriche della Casa di Monaco. Sportivissime nella silhouette e nellʼassetto, con splendide portiere che si aprono verso lʼalto e la leggerezza della fibra di carbonio che favoriscono prestazioni da supercar. Il sistema propulsivo ibrido BMW eDrive consta di un motore 3 cilindri benzina da 230 CV, che lavora in sinergia col motore elettrico da 143 CV. In modalità 100% elettrica le nuove i8 raggiungono i 120 orari di velocità, mentre i consumi medi di benzina si attestano sui due litri circa per 100 km. Prezzi a partire da 148 mila euro per la coupé, la roadster ne costa 15 mila in più.