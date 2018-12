BMW Serie 8 Coupé, colpo di fulmine a Venezia

BMW e Venezia non si erano mai incontrate prima. La scorsa estate però è scoccato il colpo di fulmine. Lʼeclatante bellezza della città dei Dogi ha fatto da sfondo al primo spot girato da BMW in laguna, per promuovere la Serie 8 Coupé, un prodotto industriale okay, ma pur sempre bellezza meravigliosa nel suo piccolo. Ne è nato così un legame profondo.