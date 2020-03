BMW Serie 2 Gran Coupé, evoluzione di stile

Arriva in casa BMW una nuova idea di berlina sportiva: la Serie 2 Gran Coupé . È un modello assolutamente inedito, che rivisita i canoni estetici delle berline a tre volumi. La Gran Coupé è in pratica la variante di carrozzeria a 4 porte della Serie 2, di cui conosciamo già le versioni Coupé, Cabrio e i due monovolume Active Tourer a 5 posti e Gran Tourer a 7 posti.

È proprio dai due monovolume della Serie 2 che bisogna partire, perché in sostanza la Gran Coupé si distanzia seccamente, non per il target di riferimento ma per il canone estetico. La berlina/coupé bavarese si rivolge infatti a quelle famiglie che ancora amano le classiche berline a 4 porte e troveranno in questa BMW una silhouette più dinamica e sportiva. Lunga 4,53 metri (20 cm più rispetto alla Serie 2 Coupé), svela dettagli di classe come le portiere senza cornici, ma è anche unʼauto funzionale, con un capiente bagagliaio da 430 litri.

Disponibile sia a trazione anteriore che integrale e con cambi manuale o automatici, la BMW Serie 2 Gran Coupé arriva in questi giorni a listino in Italia. Prima sorpresa, non ci saranno motorizzazioni ibride, almeno al momento, ma due benzina e due diesel. Le prime sono la BMW 218i da 140 CV e la prestazionale M235i da 306 CV (che fa da 0 a 100 in 4,9 secondi) con trazione integrale e differenziale Torsen a slittamento limitato. Alimentate a gasolio sono invece due versioni da 116 e 190 CV. La forbice di prezzi va da 32.300 a 53.500 euro.

Nello speciale motori anche la BMW Serie 2 Gran Coupé