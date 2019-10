BMW Serie 2 GranCoupé, nuove forme di berlina

Lʼindole è quindi quella di unʼauto per famiglie, che magari ancora amano le tre volumi e troveranno in questa BMW una silhouette più dinamica e sportiva. Con il plus di un capiente bagagliaio da 430 litri. È lunga 20 centimetri in più rispetto alla Serie 2 Coupé, per 4,53 metri totali, e ha dettagli di classe come le portiere senza cornici, che la fa assumere una linea filante e dinamica, anche per lʼaltezza ridotta di soli 1,42 metri. Unʼalternativa alla Serie 2 Active Tourer, il monovolume che BMW propone anche a 7 posti (Grand Tourer).

Disponibile sia a trazione anteriore che integrale e con cambi manuale o automatici, la BMW Serie 2 GranCoupé arriverà su strada a marzo 2020. In Italia ci sarà una motorizzazione diesel 220d da 190 CV e tre benzina, a iniziare dal 3 cilindri da 140 CV della 218i che costerà da 32.300 euro. La 220d costa 9.500 euro in più, quindi oltre i 40.000 euro. Il top di gamma è rappresentato dalla M235 xDrive, il cui 4 cilindri sviluppa 300 CV e si avvale di differenziale Torsen a slittamento limitato. È il modello che offre le performance degne del nome BMW: accelerazione da 0 a 100 in 4,9 secondi e velocità massima di 250 orari.

