BMW i7 M70 xDrive, lusso e potenza elettrica

Com’è fuori e in abitacolo

Chi acquisterà la nuova i7 M70 xDrive la potrà scegliere in 100 colori di vernice BMW Individual, anche bi-colore e opache. Superata “la difficoltà” della scelta del colore, esternamente la i7 M70 presenta uno stile più grintoso, impreziosito dai cerchi in lega da 21” che “nascondono” un impianto frenante M, ma sono presenti sulla carrozzeria anche molti dettagli in nero lucido sulla calandra e sui paraurti. Quando si entra in abitacolo si resta colpiti dalle modanature in fibra di carbonio e Piano Black, oltre che dal BMW Curved Display con sistema operativo 8.5. Da un punto di vista tecnologico conserva quanto presente sulle altre i7, come l’Interaction Bar, l’impianto audio Bowers & Wilkins, il pacchetto Executive Lounge per sedute posteriori reclinabili e ancora più comode e il Theatre Screen.