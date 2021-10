BMW amplia dimensioni e contenuti della Serie 2 Coupé

Linee fluenti che emozionano Ufficio stampa 1 di 26 Ufficio stampa 2 di 26 Ufficio stampa 3 di 26 Ufficio stampa 4 di 26 Ufficio stampa 5 di 26 Ufficio stampa 6 di 26 Ufficio stampa 7 di 26 Ufficio stampa 8 di 26 Ufficio stampa 9 di 26 Ufficio stampa 10 di 26 Ufficio stampa 11 di 26 Ufficio stampa 12 di 26 Ufficio stampa 13 di 26 Ufficio stampa 14 di 26 Ufficio stampa 15 di 26 Ufficio stampa 16 di 26 Ufficio stampa 17 di 26 Ufficio stampa 18 di 26 Ufficio stampa 19 di 26 Ufficio stampa 20 di 26 Ufficio stampa 21 di 26 Ufficio stampa 22 di 26 Ufficio stampa 23 di 26 Ufficio stampa 24 di 26 Ufficio stampa 25 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Disegnata per distinguersi nettamente dalla Serie 1, mostra un design muscoloso ma al tempo stesso filante e dinamico. Anche esclusivo, per via del powerdome al centro del cofano che esalta il look sportivo, mentre lʼassetto basso accentua le dimensioni, non piccole, visto che la lunghezza supera i 4 metri e mezzo e la larghezza è pari a 1,84 metri. Rispetto alla precedente Serie 2 Coupé è più lunga di oltre 10 centimetri, la metà dei quali di interasse, ciò che ha permesso di configurare un abitacolo più spazioso e accogliente.

Spicca nel look del frontale la griglia a doppio rene, tipica BMW, ma con deflettori dʼaria centrali disposti verticalmente al posto delle classiche barre. Deflettori che si aprono elettricamente quando il motore richiede un maggior apporto d’aria di raffreddamento. Tre le motorizzazioni della nuova Serie 2 Coupé: 220i con motore 4 cilindri benzina da 184 CV; 220d diesel mild hybrid con unità elettrica a 48 Volt e 190 CV, che vanta consumi paragonabili a unʼutilitaria: 5,4 litri/100 km; M240i xDrive Coupé, con motore 6 cilindri da 375 CV e coppia di 500 Nm, che insieme al cambio Steptronic Sport a 8 rapporti consentono unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi.

Tra gli optional della nuova Serie 2 Coupé ci sono anche le sospensioni M Sport sul top di gamma M240i xDrive, e inoltre un equipaggiamento elettronico di sicurezza degno della BMW Serie 4. Basti citare il sistema di visione Surround View con vista in 3D attorno allʼauto, il Cruise Control con funzione freno e tutti gli ausili alla guida per tenere sotto controllo la linea di marcia, la distanza di sicurezza, ecc. Lʼinfotainment conta sul nuovo BMW Operating System 7 e su dotazioni come lʼhead-up display e il doppio display da 12,3 + 10,25 pollici. La forbice di prezzi è compresa tra 42.450 e 58.750 euro.

Nello speciale motori anche la nuova BMW Serie 2 Coupé