BMW nuova Serie 4 Coupé, lʼimmagine della potenza

Lʼassetto è pertanto quello giusto per garantire prestazionali uniche, sportive a tutto tondo, anche se nella variegata offerta di motorizzazioni troviamo tutte le possibilità. La nuova Serie 4 Coupé ha però un perfetto bilanciamento dei pesi: 50 e 50, e a richiesta le sospensioni M Sport. Gran lavoro è stato fatto sul look, e non perché non entusiasmava quello precedente ma perché i designer BMW hanno voluto giocare la carte del nuovo “doppio rene” della calandra, un poʼ la firma di ogni modello BMW e che in questo caso esprime lʼidea di potenza, quasi una grande bocca che voglia mordere la strada.

I fari sono a LED, sia davanti (e si adattano al raggio di curva) che dietro, e a richiesta ci sono pure i Laserlight BMW. La silhouette è dinamica e affusolata, si slancia per 4,77 metri di lunghezza, e si nota il finestrino laterale allungato che va verso la linea del tetto fluente. Segni tangibili di vivacità ed eleganza, che si ritrovano anche allʼinterno della nuova Serie 4 Coupé, insieme alla promessa di un superbo comfort acustico e termico. Spiccano i display da 10,25 pollici e con il quadro strumenti integrabile da 12,3 pollici. Di serie sono il climatizzatore a tre zone, gestibile anche via smartphone, e il raffinato sistema audio surround Harman Kardon.

In questi giorni a listino in Italia, la nuova BMW Serie 4 Coupé è proposta con due motori benzina da 184 e 258 CV, un diesel mild hybrid da 190 CV e al vertice la versione M440i xDrive da 374 CV, a 6 cilindri e tecnologia mild hybrid. Il cambio è Steptronic a 8 rapporti e la trazione integrale disponibile per alcuni modelli. La forbice di prezzi della coupé bavarese va da 50.750 a 77.000 euro.

