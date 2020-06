BMW Serie 4 Coupé, dinamismo plastico

BMW si appresta a vivere la Fase 2 allʼinsegna dellʼentusiasmo. Nuove berline come la Serie 5 , il crossover sportivo X2 in versione elettrificata , persino bici ed ebike innovative a marchio BMW e MINI, e una nuova fantastica coupé che vedremo da ottobre 2020. Ieri sera però la Casa di Monaco ha tolto i veli alla nuova Serie 4 Coupé .

I test dinamici sono terminati, anche nella gelida Arjeplog, in Svezia, per le immancabili prove invernali, e poi nei vari centri collaudo BMW e anche in pista, sul circuito Nordschleife del Nürburgring. La nuova Serie 4 Coupé è pronta per la strada, dove si presenta con un assetto molto basso e un telaio dʼimpronta prettamente sportiva. Rispetto alla Serie 3 berlina, la coupé ha il baricentro più basso di 57 millimetri, ma la carreggiata dellʼasse posteriore più larga di 23 mm, così da spuntare un miglior bilanciamento e una maggior stabilizzazione alle elevate velocità,

Perché questa elegante e dinamicissima due porte e quattro posti sa correre come si deve. In tutte le salse, con motori 4 cilindri benzina e diesel di potenza relativa (si parte da 184 CV), ma anche con una possente versione mild hybrid a 48 Volt e i 374 CV della M440i xDrive a trazione integrale. Insuperabile è la qualità tecnica degli ammortizzatori, che come sulla Serie 3 berlina assicurano uno smorzamento progressivo e variabile in funzione della corsa della molla. A richiesta sono le sospensioni M Sport e le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico.

La gamma parte dalle versioni 520i e 530i benzina e dalle 520d e 530d a gasolio. Al top, come detto, cʼè poi la M440i xDrive Coupé, con motore 6 cilindri in linea e tecnologia mild hybrid. Lʼunità elettrica a 48 V genera un “boost” di potenza di 8 kW/11 CV, che si fanno sentire soprattutto in accelerazione e ripresa. Il cambio è lʼautomatico Steptronic Sport a 8 rapporti e il sistema di trazione integrale si avvale anche del differenziale M Sport per garantire lʼottimale erogazione della potenza motrice. Uno sguardo al design, che reinterpreta la griglia frontale con fari a LED standard e varie opzioni dʼilluminazione, tra cui i BMW Laserlight.

Allʼinterno cʼè un nuovo design del cockpit, con il Control Display fino a 10,25 pollici e il quadro strumenti optional da 12,3 pollici. Nuovi sono anche il volante sportivo in pelle e i sedili sportivi di serie, mentre il climatizzatore è a tre zone e il parabrezza è fatto con vetro che assicura il maggior isolamento acustico. Lʼaudio conta su un raffinato impianto Harman Kardon, mentre lʼHead-Up Display offre il 70% di superficie di proiezione e lʼinedita visualizzazione 3D dellʼarea circostante nel quadro strumenti digitale. Nuovo anche il sistema di navigazione BMW Maps basato su cloud e incluso di serie.